Bilanţul atacului masiv lansat împotriva Kievului în noaptea de miercuri spre joi de către Rusia, cu ajutorul dronelor şi rachetelor, se ridică la 25 de morţi, au declarat, vineri, autorităţile ucrainene la încheierea operaţiunilor de salvare. Douăzeci şi două de persoane, dintre care patru copii, au pierit în urma distrugerii unui bloc de locuinţe din cartierul Darniţki.

Rușii au atacat capitala ucraineană din mai multe direcții cu drone Shahed, drone-capcană, rachete de croazieră și rachete Kinjal. Pentru că loviturile au avut loc noaptea, mulți n-au apucat să fugă în adăposturi. Echipele de intervenție au scos de sub dărâmături și numeroase trupuri neînsuflețite.

Deloc surprinzător, Kremlinul a anunțat că atacurile au vizat obiective militare. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

„Forțele armate ruse își duc la îndeplinire sarcinile. Rusia continuă să lovească obiective de infrastructură militară și paramilitară. Loviturile sunt reușite, țintele sunt distruse, iar operațiunea militară specială continuă”.

