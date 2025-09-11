Când se închid Transfăgărășanul și Transalpina în 2025

Transfăgărășanul și Transalpina atrag anual mii de turiști români și străini. Aceste șosele montane sunt însă închise pe timpul iernii din cauza condițiilor meteo periculoase.

Transfăgărășanul s-ar putea închide în jurul datei de 15 octombrie

În mod tradițional, Transfăgărășanul (DN7C) se închide în luna octombrie, de regulă în prima parte a lunii. Totuși, data exactă depinde de condițiile meteorologice din acel an. Dacă temperaturile scad rapid și se anunță ninsori sau polei, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) poate decide închiderea mai devreme. Pentru 2025, autoritățile ar putea decide închiderea oficială a Transfăgărășanului în jurul datei de 15 octombrie, în funcție de starea vremii, conform antena3.ro.

De regulă, tronsonul închis este cuprins între Piscu Negru (județul Argeș) și Bâlea Cascadă (județul Sibiu), adică partea de altitudine cea mai ridicată și cea mai periculoasă pe timp de iarnă.

După închidere, accesul în această zonă este strict interzis

După închidere, accesul în această zonă este strict interzis, indiferent dacă drumul pare practicabil. CNAIR instalează bariere și semnalizări, iar nerespectarea acestora se sancționează.

Transalpina se închide în noiembrie, în funcție de condițiile meteo

În ceea ce privește Transalpina (DN67C), cel mai înalt drum din România, acesta rămâne deschis, în general, puțin mai mult decât Transfăgărășanul. De regulă, Transalpina se închide la începutul lunii noiembrie, în funcție de condițiile meteo.

În 2025, este de așteptat ca drumul să fie închis între 1 și 10 noiembrie, pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului, unde altitudinea depășește 2.000 de metri. La fel ca în cazul Transfăgărășanului, CNAIR monitorizează constant condițiile de trafic și anunță oficial data exactă de închidere.

Citeşte şi: Europarlamentarii, solidari cu Polonia: „Putin vrea să intimideze întreaga Uniune”