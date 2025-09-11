Europarlamentarii, solidari cu Polonia: „Putin vrea să intimideze întreaga Uniune”

Europarlamentarii au transmis un mesaj de solidaritate în plenul de la Strasbourg, după ce drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. „Putin vrea să intimideze întreaga Uniune, iar noi trebuie să ne unim forțele”, au spus aceștia, cerând sancțiuni mai dure și investiții într-un „zid de drone” la nivel european.

Eurodeputații au vorbit, joi, în plenul de la Strasburg, despre cât de importantă este unitatea în fața agresiunii Rusiei, în contextul în care președintele rus Vladimir Putin încearcă să descurajeze Uniunea. Aliații au transmis că este nevoie de o reacție fermă de sancțiuni mai dure, de înghețarea activelor rusești și folosirea banilor pentru Ucraina, conform digi24.ro.

Uniunea trebuie să-și consolideze apărarea

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atins acest subiect miercuri, tot în plenul de la Strasburg. Ea a spus că este nevoie de mai multă presiune pe Moscova pentru a o determina să stea la masa negocierilor și a anunțat că se lucrează la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pentru Rusia. Von der Leyen a adăugat că Uniunea trebuie să-și consolideze apărarea printr-un sistem de supraveghere spațială în timp real și prin investiții într-un „zid de drone”.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis că Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită în fața oricărui atac.

