Pamela Anderson, din nou fără machiaj la un eveniment monden din New York

Pamela Anderson a apărut din nou fără machiaj la evenimentul de lansare al colecției Pandora Talisman, luni, în New York. Fosta vedetă Baywatch, în vârstă de 58 de ani, a arătat elegant într-un top satinat negru și o cămașă crem, asortate cu o fustă midi și o curea care îi evidenția talia, potrivit Daily Mail.

Pamela și-a completat ținuta cu pantofi cu toc ascuțit și și-a etalat frumusețea naturală în timp ce a pozat pentru fotografii.

În ultimii doi ani, Pamela Anderson a renunțat la machiajul intens, specific anilor ’90, alegând un look simplu, complet natural. Atât la gale, cât și la premiere pe covorul roșu, fosta vedetă Baywatch și-a asumat frumusețea naturală.

Această apariție vine la scurt timp după ce actrița a vorbit despre speculațiile privind legătura ei apropiată cu colegul de platou din The Naked Gun, Liam Neeson, în vârstă de 73 de ani.

Îmbrăcată într-o rochie lungă, neagră, fără bretele, în timp ce primea Deauville 2025 Talent Award la Festivalul de Film American de la Deauville, Pamela a declarat: „Nu particip și nu voi participa niciodată la cascadorii de PR. Ar fi o sentință la moarte. Eu sunt condusă de autenticitate.”

