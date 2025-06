Angelina Jolie, la ceas aniversar! Câţi ani împlineşte artista

Actrița Angelina Jolie a împlinit azi, 4 iunie, vârsta de 50 de ani. La vârsta de 11 ani, Angelina a început să studieze la Institutul de Teatru Lee Strasberg, unde a interpretat în câteva producții. A urmat studii în domeniul cinematografiei la Universitatea din New York, iar mai târziu s-a alăturat prestigioasei trupe de teatru de la ‘Met Theatre Group’ din Los Angeles. La vârsta de 16 ani, a urmat o carieră în modeling și a apărut în unele videoclipuri muzicale.

Debutul ei pe micile ecrane a avut loc în copilărie, alături de tatăl ei, Jon Voight, în filmul ‘Lookin’to Get Out’ (1982), dar cariera ei de actriță a început abia zece ani mai târziu, în producția ‘Cyborg 2’ (1993). În 1995, a jucat în filmul ‘Hackers’ (1995), urmat, în anul următor, de peliculele ‘Foxfire’ și ‘Love Is All There Is’, notează Agerpres.

De asemenea, a jucat în filmul ‘George Wallace’ (1997), iar în 1998, în ‘Gia’, ambele roluri aducându-i câte un premiu Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o mini-serie sau într-un film de televiziune. În 2000, a fost recompensată cu Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, în drama ‘Girl, Interrupted’ (1999), și cu un premiu Globul de Aur pentru același rol, potrivit imdb.com. A jucat rolul unei eroine de jocuri video – Lara Croft – în filmul ‘Lara Croft: Tomb Raider’ (2001). A mai interpretat roluri în pelicule precum ”Original Sin” (2001) și ”Life or Something Like It” (2002), ”Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life” (2003).

În 2004, a jucat în ‘Taking Lives’, ‘The Fever’, ‘Shark Tale’, ‘Alexander’ și ‘Sky Captain and World of Tomorrow’. Cei mai mulți bani i-a câștigat cu celebrul film ‘Mr. & Mrs. Smith’ (2005).

A jucat în ‘The Good Sheperd’, în 2006, iar un an mai târziu în ‘Beowulf’ și în ‘A Mighty Heart’. În 2008, a jucat în ‘Wanted’ și ‘The Changeling’. În 2010, au urmat rolurile din filmele ‘The Tourist’ și ‘Salt’, iar patru ani mai târziu în ‘Maleficent’.

A suferit o dublă mastectomie, în 2013, pentru a preveni un risc foarte ridicat de a dezvolta cancer la sân și la ovare. În 2015, actrița a anunțat că s-a mai supus unei operații preventive de extirpare a ovarelor și a trompelor Fallope.

După pelicula ‘Mr.& Mrs. Smith’, în timpul căreia Brad Pitt și Angelina Jolie s-au îndrăgostit, cei doi actori au revenit, în 2015, pe marele ecran, în filmul ‘By The Sea’.

Actrița a fost căsătorită cu actorii Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton și Brad Pitt. Jolie și Pitt au trei copii biologici, Shiloh Nouvel și gemenii Knox Leon și Vivienne Marcheline, și alți trei adoptați, Maddox, Pax și Zahara.

În februarie 2017, Angelina Jolie a fost primită în audiență de regele Cambodgiei Norodom Sihamoni împreună cu toți cei șase copii ai ei. Întâlnirea a avut loc înaintea proiecției filmului dedicat atrocităților comise de regimul khmerilor roșii, ‘First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers’. A filmat, în 2018, pentru continuarea producției ‘Maleficent’. Pelicula, o reinterpretare modernă a basmului ‘Frumoasa din Pădurea Adormită’ interpretată de Angelina Jolie, a avut mare succes în 2014, ajungând pe primul loc în box office-ul nord-american și obținând încasări de peste 750 de milioane de dolari pe plan internațional.

În 2023, Angelina Jolie a fost producător executiv al filmului ‘We Dare to Dream’, un documentar al regizoarei Waad Al-Kateab. ‘We Dare to Dream’ prezintă povestea unor tineri sportivi refugiați din Iran, Siria, Sudanul de Sud și Camerun, care au concurat împreună în aceeași echipă, sub steagul Comitetului Olimpic Internațional, la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

În 2024, Angelina Jolie a primit premiul ‘TIFF Tribute Award in Impact Media’ pentru eforturile sale de a aduce laolaltă ‘impactul social și cinematografia’ relata agenția EFE.

