35 de dinţi umani, găsiți pe un trotuar dintr-un oraș german

duminică, 22 martie, 2026
Știri de ultima orăMagazin35 de dinţi umani, găsiți pe un trotuar dintr-un oraș german

De Daniela Moise

Poliţia din Germania a rămas „ca la dentist” după ce un trecător a găsit 35 de dinţi umani pe un trotuar din Giessen, o localitate la nord de Frankfurt.

O patrulă de poliţie a fost trimisă să preia dinţii, majoritatea intacţi, restul sparți.

Interogarea localnicilor şi a angajaților unui cabinet stomatologic din apropiere nu au dat niciun indiciu, a anunţat poliţia într-un comunicat.

Un institut de medicină legală a stabilit fără îndoială că dinţii sunt, într-adevăr, de provenienţă umană. Poliția a declarat că până acum nu a reușit să facă o legătură între descoperire și o faptă criminală.

Anchetatorii au lansat o anchetă și solicită informații despre posibila origine a dinților.

Citește și: Turist salvat cu elicopterul după ce a căzut câteva sute de metri într-o prăpastie, în Munţii Bucegi

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

