Turist salvat cu elicopterul după ce a căzut câteva sute de metri într-o prăpastie, în Munţii Bucegi

Un turist a fost grav rănit, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut câteva sute de metri într-o prăpastie din Valea Albă, în Munţii Bucegi. El a fost scos cu ajutorul unui elicopter şi al salvamontiştilor, unul dintre coborând cu troliul din aparatul de zbor pentru a-l prelua pe bărbat.

Accidentul s-a produs pe Valea Albă din Bucegi, unde un turist din Braşov, în vârstă de 68 ani, a căzut câteva sute de metri, rănindu-se foarte grav.

„Elicopterul a aterizat pe stadion (stadionul din staţiunea prahoveană Buşteni – n.r.), preluându-i pe cei doi salvatori montani. Victima a fost scoasă prin troliere din zona de abrupt şi, după o scurtă escală pe stadion, a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, fiind în stare foarte gravă, cu multiple traumatisme”, au transmis reprezentanţii Salvamont Prahova, care au intervenit pentru preluarea bărbatului.

Acţiunea salvatorilor montani a avut loc în condiţiile în care aceştia participau la Gala Muntelui – Buşteni 2026, unde au fost premiaţi pentru cele 162 intervenţii aero realizate de către Salvamont la nivel naţional în anul 2025, în colaborare cu elicopterele Inspectoratului General de Aviaţie-SMURD.

