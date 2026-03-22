Doi pietoni și două persoane aflate într-o mașină parcată, răniți după ce un șofer a pierdut controlul mașinii într-o curbă

Patru persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei maşini, produs în Fălticeni. Printre victime se află şi doi pietoni, unul dintre ei fiind în comă. Persoanele rănite au fost transportate la spital.

Pompierii au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, în Fălticeni, la un accident rutier. La faţa locului s-au deplasat o autospecială pentru descarcerare, o ambulanţă SMURD B2 şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dintre care unul cu medic.

Echipele de intervenţie au constatat că în accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme, în urma impactului fiind loviţi şi doi pietoni.

Un șofer aflat la volanul unui BMW a pierdut controlul mașinii într-o curbă, moment în care autoturismul său a derapat pe trotuar. În urma impactului, doi pietoni, soț și soție, au fost răniți. Unul dintre ei, aflat în stare gravă, în comă, cu traumatism cranio-cerebral, traumatism toracic şi abdominal, suspiciune de pneumotorax, a fost transportat la UPU Suceava.

După ce a lovit pietonii, mașina a izbit stâlpii unui gard și a ricoșat în două autoturisme parcate regulamentar. Unul dintre vehiculele avariate era gol în momentul impactului, însă în cel de-al doilea erau un bărbat și o femeie din comuna Forăști. Cei doi au suferit răni ușoare, dar au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.

