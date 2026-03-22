Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat lansarea unui proiect de peste 170 de milioane de euro care vizează sprijinirea a aproximativ 28.000 de tineri în obținerea primului loc de muncă, la nivel național. Programul ar urma să fie demarat cel mai probabil în luna aprilie.

Potrivit oficialului, proiectul prevede subvenționarea locului de muncă pentru o perioadă de doi ani, fiind considerat unul dintre cele mai importante demersuri ale ministerului în domeniul ocupării forței de muncă, informează News.ro. „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro care oferă subvenţionarea primului loc de muncă pentru peste 28.000 de tineri la nivelul întregii ţări. E un proiect extrem de important. (…) E un proiect etalon pentru ministerul Muncii. L-am propus în septembrie, îl vom începe, din păcate, cu întârziere, care nu ni se datorează în aprilie cel mai probabil”, a declarat ministrul, sâmbătă, într-o conferință de presă susținută la Arad.

Cum funcționează programul

Ministrul a prezentat și principalele detalii tehnice ale proiectului. Astfel, statul va acorda sprijin financiar atât tinerilor angajați, cât și angajatorilor. Pentru tineri, subvenția va fi: 1.000 de lei lunar în primele 12 luni 1.250 de lei lunar în următoarele 12 luni. În paralel, angajatorii vor beneficia de o subvenție de 2.250 de lei lunar în primul an.

„Ambele părți au de câștigat. După aceste 24 de luni de subvenționare este obligatoriu, dacă intri în acest program, să ții încă 18 luni acel tânăr într-o formă contractuală, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată”, a explicat Florin Manole.

Obligații pentru angajatori

O condiție esențială a programului este menținerea tinerilor în câmpul muncii și după încheierea perioadei de sprijin financiar. Astfel, angajatorii care accesează programul vor fi obligați să păstreze angajatul încă 18 luni după cei doi ani de subvenție. În total, un beneficiar al programului ar putea avea un loc de muncă stabil pentru cel puțin trei ani și jumătate.

Ministrul Muncii a subliniat că proiectul nu este doar o măsură economică, ci și una strategică pentru dezvoltarea pe termen lung a societății.

„Vorbim despre trei ani şi jumătate în care un tânăr care intră în acest program devine un angajat cu o apreciabilă experienţă pentru că totuşi trei ani şi jumătate într-un loc de muncă nu doar câştigi bani, nu doar faci lucruri, dar şi vezi foarte multe şi te dezvolţi şi personal şi profesional. Asta înseamnă o investiţie extrem de importantă în viitorul acestei ţări. Pentru că un tânăr care intră în piaţa muncii este un câştig pentru societate pentru următorii 40 de ani”, a mai afirmat Florin Manole.

