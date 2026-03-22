Gorj: Polițiștii rutieri au dat 669 de amenzi și au reținut 41 de permise

În perioada 16–19 martie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, împreună cu polițiști din subunitățile teritoriale, au desfășurat acțiuni tip „blitz” pentru combaterea încălcării regimului legal de viteză.

În urma activităților, au fost aplicate 669 de sancțiuni contravenționale, dintre care 606 pentru abateri prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Dintre acestea:

364 pentru depășirea vitezei legale,

6 pentru conducere sub influența alcoolului,

8 pentru depășiri neregulamentare,

228 pentru alte abateri.

De asemenea, au fost aplicate 63 de sancțiuni pentru încălcarea altor acte normative. Valoarea totală a sancțiunilor a fost de peste 330.000 de lei.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 41 de permise de conducere (24 pentru viteză, 6 pentru alcool, 8 pentru depășiri și 3 pentru alte abateri) și 20 de certificate de înmatriculare. Totodată, au fost constatate 3 infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Polițiștii vor continua astfel de acțiuni și în perioada următoare, pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță în trafic.

