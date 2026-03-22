Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan pe străzile din Craiova

Polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au oprit vineri seară, în jurul orei 19.20, pentru control, un autoturism condus pe strada Pașcani, din Craiova, de un bărbat de 38 de ani, din localitate.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o concentraţie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În jurul orei 23.00, bărbatul a fost depistat tot de polițiști ai Secției 5 Poliție Craiova, la volanul autoturismului, pe strada Dâmbovița, din localitate, deși avea dreptul de a conduce suspendat și având o concentraţie de 0,47 mg/ l alcool pur în aerul expirat.

Încă un șofer a fost prins conducând băut și cu permisul suspendat

Și polițiștii Secției 2 Poliție Craiova, în jurul orei 01.45, au oprit pentru control pe bulevardul Nicolae Romanescu, din Craiova, un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, din Maglavit.

Întrucât și acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o concentraţie de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În jurul orei 04.00, bărbatul a fost depistat tot de polițiști ai Secției 2 Poliție Craiova, la volanul unui autoturism, pe strada Prelungirea Bechetului, din localitate, deși avea dreptul de a conduce suspendat și având o concentraţie de 0,84 mg/ l alcool pur în aerul expirat.

Cei doi bărbaţi au fost conduși la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Cercetările sunt continuate de poliţişti în cadrul unor dosare penale.

