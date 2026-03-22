Trei fugari condamnaţi pentru tentativă de omor, prinși pe aeroport, la întoarcerea din Italia

Trei bărbaţi condamnaţi într-un dosar de tentativă de omor au fost prinşi de poliţişti, sâmbătă seară, pe aeroportul din Bacău. Cei trei tocmai se întorseseră cu avionul din Italia.

Poliţiştii din Bacău au identificat, sâmbătă seară, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 30 şi 36 de ani, toţi din judeţul Bacău, condamnaţi pentru tentativă de omor.

„Persoanele în cauză figurează căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau a extrădării pentru infracţiunea de tentativă de omor, cu condamnări între 3 ani şi 10 luni, în cazul a doi dintre ei, şi 4 ani şi 6 luni, pentru a treia persoană”, informează oficialii Poliţiei Bacău.

Cei trei au fost depistaţi la controlul făcut de poliţiştii de frontieră din Aeroportul „George Enescu“. Ei tocmai intraseră în ţară, cu un avion care venea de la Roma-Bacău.

