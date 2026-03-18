Criza din Strâmtoarea Ormuz lovește bucătăriile Indiei: samosa și chai-ul, în pericol

Tensiunile din Orientul Mijlociu nu afectează doar piețele globale de energie, ci și viața de zi cu zi a milioane de oameni. În India, efectele se resimt direct în bucătării, unde lipsa gazului începe să schimbe meniurile tradiționale.

Blocajele și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au redus livrările de gaz petrolier lichefiat (GPL), esențial pentru gătit, potrivit CNN.

India importă aproximativ 85% din GPL din Orientul Mijlociu și folosește acest combustibil pentru gătit la scară largă.

Pentru a proteja populația, autoritățile au început să redirecționeze gazul către consumul casnic, în detrimentul restaurantelor și cantinelor.

Restaurantele, obligate să renunțe la preparate

În orașe precum Jaipur sau Mumbai, restaurantele și vânzătorii stradali sunt nevoiți să își adapteze meniurile.

Unele preparate tradiționale au dispărut temporar:

samosa,

dosa,

preparate prăjite sau coapte la foc puternic.

Motivul? Lipsa flăcării directe de gaz, esențială pentru gustul autentic.

Chai-ul nu mai are același gust

Chiar și celebrul chai (ceai indian cu lapte și condimente) este afectat.

Un vânzător prepară ceai la o tarabă temporară de pe strada din Kolkata, India, pe 21 noiembrie 2024

Bucătarii spun că prepararea pe plite electrice schimbă aroma și lipsește „profunzimea” dată de flacăra deschisă. Pentru mulți clienți, diferența este vizibilă imediat.

Soluții de compromis: inducție și improvizații

Pentru a supraviețui crizei, restaurantele:

folosesc plite cu inducție,

reduc meniurile,

gătesc la capacitate limitată.

Totuși, anumite preparate tradiționale nu pot fi replicate fără foc direct, ceea ce afectează calitatea.

Cererea explodează și apare panica

Criza a dus la:

cozi uriașe pentru butelii de gaz,

creșterea de peste 30 de ori a vânzărilor de plite electrice,

confiscarea a mii de butelii pentru combaterea pieței negre.

Un muncitor încarcă canistre de gaz petrolier lichefiat (GPL) epuizate într-un camion la un depozit din New Delhi, India, luni, 16 martie 2026

Guvernul încearcă să compenseze prin creșterea producției interne, dar incertitudinea rămâne.

Un impact global cu efecte neașteptate

Situația arată cum un conflict geopolitic poate avea efecte surprinzătoare nu doar prețurile petrolului sunt afectate ci și cultura culinară și viața de zi cu zi.

Pentru India, criza nu înseamnă doar energie mai scumpă, ci și pierderea temporară a unor simboluri gastronomice.

