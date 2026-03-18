Accident pe DN7, la Bujoreni: ambulanță în misiune implicată într-o coliziune

Un accident rutier a avut loc pe DN7, în localitatea Bujoreni, unde o ambulanță aflată în misiune a fost implicată într-o coliziune cu un vehicul de salubrizare.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Vâlcea, un bărbat de 58 de ani, aflat la volanul unui vehicul de salubrizare nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers. În acel moment a fost acroșat de o ambulanță.

Ambulanța era condusă de un bărbat de 63 de ani, din Brezoi.

Ambulanța transporta un pacient

Vehiculul medical se afla în misiune, cu semnalele acustice și luminoase pornite și transporta un pacient de 77 de ani.

Acesta provenea din Budești și fusese rănit într-un alt accident rutier produs în cursul dimineții, pe raza localității Câineni.

În urma accidentului:

circulația s-a desfășurat pe o singură bandă, alternativ,

polițiștii au intervenit pentru dirijarea traficului.

Testări și anchetă

Ambii conducători auto:

au fost testați cu aparatul etilotest,

rezultatele au fost negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii accidentului.

Citește și: (VIDEO) Două cazuri grave în Gorj: furt din mașină și agresiune în familie. Suspecții, reținuți de polițiști