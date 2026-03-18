(VIDEO) Două cazuri grave în Gorj: furt din mașină și agresiune în familie. Suspecții, reținuți de polițiști

Polițiștii din județul Gorj au intervenit în două cazuri distincte, soldate cu reținerea a doi bărbați acuzați de fapte grave: furt din autoturism și violență în familie. Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Târgu Jiu au reținut un tânăr de 29 de ani, bănuit de furt calificat.

Fapta ar fi avut loc în noaptea de 16 spre 17 martie, când:

un autoturism parcat în fața locuinței, neasigurat, a fost vizat,

a fost furat un portofel cu documente, carduri bancare și 400 de lei.

Sesizarea a fost făcută prin 112 de un bărbat de 55 de ani.

Agresiune și amenințări în familie

Într-un alt caz, polițiștii din cadrul Secția 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au reținut un bărbat de 36 de ani din comuna Brănești.

Acesta este acuzat că:

și-ar fi agresat concubina, o femeie de 40 de ani din Turburea,

ar fi amenințat-o cu moartea.

Ordin de protecție și monitorizare

În urma evaluării:

a fost stabilit un risc iminent,

polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu,

agresorul este monitorizat electronic.

Deși femeia a refuzat îngrijirile medicale, autoritățile au intervenit pentru protejarea acesteia.

Anchetatorii au precizat că: între cei doi au mai existat conflicte în trecut.

Ambii bărbați:

au fost reținuți pentru 24 de ore,

urmează să fie prezentați procurorilor cu propuneri legale.

