(VIDEO) Bărbat reținut după ce a incendiat de mai multe ori un magazin din Târgu Jiu

De Mariana BUTNARIU

Un bărbat de 44 de ani din Târgu Jiu a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că a provocat în mod repetat incendii în spatele unui magazin din municipiu.

Potrivit Poliția Municipiului Târgu Jiu, bărbatul este cercetat pentru distrugere în formă continuată (3 acte materiale).

Anchetatorii au stabilit că acesta pe 6 martie, în două momente diferite, ar fi incendiat cartoane depozitate în spatele unui magazin de pe strada Siretului. Focul a fost stins rapid de angajatele unității.

Incendiul s-a extins la clădire

Ulterior, pe 16 martie, bărbatul ar fi dat din nou foc în același loc. Flăcările s-au extins și au afectat aproximativ 3 mp din izolația exterioară a clădirii. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Gorj, care au lichidat incendiul.

Din fericire, nu au fost puse în pericol vieți omenești și alte imobile nu au fost afectate.

Totuși, acțiunile repetate au creat un risc real de extindere a incendiului.

Reținut pentru 24 de ore

Pe baza probelor administrate:

  • bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore,
  • introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

