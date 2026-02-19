Melania Trump, pe locul doi în topul celor mai antipatice Prime Doamne din istoria recentă a SUA

Potrivit YouGov, 2.255 de cetățeni americani au fost rugați la începutul acestei luni să clasifice cele mai recente 11 prime doamne pe o scară de la „excepțional” la „slab”.

36% au spus că Melania a fost „slabă”, iar alte 10 la sută au evaluat-o ca fiind „sub medie”. Aproximativ 18% dintre persoanele participante la sondaj au evaluat-o pe Melania ca fiind „excelentă”, iar alte 12 la sută au spus că a fost „peste medie”. Acest lucru i-a adus un rating net de aprobare de -16.

Singura primă doamnă care a obținut un rating mai mic decât Melania a fost Hillary Clinton, care a pierdut alegerile prezidențiale din 2016 în fața lui Donald Trump. În sondaj, 33% dintre respondenți au evaluat-o ca fiind „slabă”, iar 11% au spus că este „sub medie”, ceea ce i-a adus un rating net de -17.

În același timp, cele mai populare prime doamne au fost Jackie Kennedy, Rosalynn Carter și Nancy Reagan, care au obținut ratinguri nete de +56, +32 și, respectiv, +25.

Michelle Obama s-a remarcat, de asemenea, ca fiind favorita respondenților, 33% dintre aceștia afirmând că este „excepțională”, iar 12% evaluând-o ca fiind „peste medie”, ceea ce i-a conferit un rating net de aprobare de +21. Aproximativ 22% au evaluat-o ca fiind „slabă”.

Hillary Clinton, mai antipatică și decât soțul ei

În medie, majoritatea celor 11 prime doamne recente au obținut ratinguri nete mai mari decât soții lor.

Hillary Clinton a fost singura primă doamnă care a obținut un rating net semnificativ mai mic decât soțul ei, care a obținut un rating net de -3.

Mai mulți președinți și prime doamne au obținut ratinguri similare, printre care Jacqueline Kennedy Onassis și John F. Kennedy (+56 față de +61), Nancy și Ronald Reagan (+25 față de +22), Michelle și Barack Obama (+21 față de +15). Melania și Donald Trump au avut, de asemenea, ratinguri similare, deși negative (-16 față de -20).

Sondajul oferă o imagine a opiniei publice despre Melania Trump în contextul lansării controversatului său documentar „Melania“, care se pare că a încasat 7 milioane de dolari în primul weekend — deși vânzările de bilete au scăzut drastic în a doua săptămână, încasând doar 2,4 milioane de dolari. Amazon a cheltuit 40 de milioane de dolari pentru a achiziționa drepturile asupra documentarului și încă 35 de milioane de dolari pentru a-l promova.

