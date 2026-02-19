Cadavrul incendiat al unui bărbat, găsit într-un apartament din București

Polițiștii și procurorii au demarat o anchetă după ce un tată a găsit, într-un apartament din Capitală, trupul carbonizat al fiului său, în vârstă de 45 de ani.

Alerta a fost dată la 112 în jurul orei 20.15, de către tatăl victimei. Îngrijorat că fiul său nu mai răspundea la telefon, acesta a mers la apartament și a spart ușa de acces. Odată intrat, a descoperit cadavrul incendiat al fiului său în living.

Lângă trupul neînsuflețit, anchetatorii au identificat un recipient cu diluant. Deși focul a fost violent, acesta a rămas localizat, fără a se extinde la restul imobilului.

Pe pereții livingului, bărbatul a lăsat mai multe mesaje de adio.

Cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri.

