5.1 C
Craiova
vineri, 20 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentCadavrul incendiat al unui bărbat, găsit într-un apartament din București

Cadavrul incendiat al unui bărbat, găsit într-un apartament din București

De Daniela Moise

Polițiștii și procurorii au demarat o anchetă după ce un tată a găsit, într-un apartament din Capitală, trupul carbonizat al fiului său, în vârstă de 45 de ani.

Alerta a fost dată la 112 în jurul orei 20.15, de către tatăl victimei. Îngrijorat că fiul său nu mai răspundea la telefon, acesta a mers la apartament și a spart ușa de acces. Odată intrat, a descoperit cadavrul incendiat al fiului său în living.

Lângă trupul neînsuflețit, anchetatorii au identificat un recipient cu diluant. Deși focul a fost violent, acesta a rămas localizat, fără a se extinde la restul imobilului.

Pe pereții livingului, bărbatul a lăsat mai multe mesaje de adio.

Cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri.

Citește și: Donald Trump a prelungit unele sancțiuni împotriva Rusiei

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA