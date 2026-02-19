5.6 C
Craiova
joi, 19 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăPoliticaInternationalDonald Trump a prelungit unele sancțiuni împotriva Rusiei

Donald Trump a prelungit unele sancțiuni împotriva Rusiei

De Daniela Moise

Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit oficial cu încă un an sancțiunile împotriva Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

Ordinul executiv, care intră în vigoare la 20 februarie, prevede prelungirea unei serii de sancțiuni antiruse introduse prin ordine executive ale președinților SUA în 2014, 2018 și 2022. Primul decret prezidențial privind sancțiunile împotriva Rusiei a fost emis în 2014.

Decretul prezidențial nr. 13660 al președintelui american Barack Obama, publicat la 6 martie 2014, prevedea înghețarea proprietăților unui număr de persoane. Inițial, sancțiunile au fost aplicate celor care au facilitat ocuparea Crimeei de către Rusia.

Lista sancțiunilor a fost actualizată ulterior de mai multe ori în timpul președinției lui Joe Biden.

Citește și: Prințul Andrew a fost eliberat din arest și va fi judecat în libertate

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA