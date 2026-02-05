Trump spune că America ar trebui să renunțe la Epstein. Realitatea arată însă că nu va fi atât de simplu

După publicarea a milioane de documente legate de ancheta privind traficul sexual al lui Jeffrey Epstein, președintele SUA, Donald Trump, afirmă că este momentul ca America „să meargă mai departe”. Însă evoluțiile politice și presiunea publică sugerează că dosarul Epstein este departe de a fi închis.

În ultimele două luni, Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice volume uriașe de documente, în baza unei legi adoptate de Congres în noiembrie. Procurorul general adjunct Todd Blanche a anunțat că analiza guvernamentală s-a încheiat și că nu există temei pentru noi urmăriri penale.

„Există multă corespondență, multe e-mailuri și fotografii, dar acestea nu ne permit, neapărat, să urmărim penal pe cineva”, a declarat Blanche.

Congresul continuă ancheta

În paralel, Camera Reprezentanților își desfășoară propria investigație. Fostul președinte Bill Clinton și fostul secretar de stat Hillary Clinton urmează să depună mărturie la finalul lunii februarie, după ce republicanii au amenințat cu acuzații de sfidare a Congresului.

Mai mult, membri ai Congresului și victimele lui Epstein cer în continuare dezvăluirea completă a documentelor, susținând că există materiale relevante care nu au fost incluse în dosarele publicate până acum.

Trump: „Nu a ieșit nimic despre mine”

Președintele Trump a declarat marți, la Casa Albă, că „este timpul ca țara să treacă la altceva”, subliniind că documentele nu ar conține nimic compromițător la adresa sa.

„Nu a ieșit nimic la iveală despre mine”, a spus acesta, negând orice abatere în legătură cu Epstein.

Totuși, afirmația este contestată de datele publice. Numele lui Trump apare de peste 6.000 de ori în documente, fiind menționat frecvent de Epstein și apropiații săi. Cei doi au avut o relație de prietenie în anii ’90 și la începutul anilor 2000, relație despre care Trump susține că s-a încheiat în jurul anului 2004.

Un e-mail din 2011, trimis de Epstein către Ghislaine Maxwell, a atras o atenție deosebită:

„Vreau să realizezi că acel câine care nu a lătrat este Trump”, scria Epstein, referindu-se la o victimă care ar fi petrecut ore în casa lui, fără a-l menționa pe Trump.

Acuzații neconfirmate și suspiciuni politice

În cel mai recent lot de documente au fost incluse și informații FBI neverificate, unele datând din 2016, în care apar acuzații de abuz sexual la adresa unor persoane publice, inclusiv Trump. Aceste documente au dispărut temporar de pe site-ul Departamentului de Justiție, alimentând suspiciuni că instituția ar încerca să-l protejeze pe președinte.

Departamentul a reacționat afirmând că respectivele afirmații sunt „nefondate și false” și că, dacă ar fi avut credibilitate, ar fi fost deja folosite împotriva lui Trump.

Consecințe pentru alte figuri influente

Pentru alte personalități asociate cu Epstein, impactul a fost mai dur. Andrew Mountbatten-Windsor, Lord Peter Mandelson și fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, s-au confruntat cu consecințe profesionale și personale. De asemenea, Bill Gates și Elon Musk au fost nevoiți să explice apariția numelui lor în documente și corespondență.

Nemulțumirea victimelor și presiunea politică

Lisa Phillips, una dintre victimele lui Epstein, a declarat că supraviețuitorii sunt profund nemulțumiți de modul în care Departamentul de Justiție a gestionat publicarea documentelor.

„Multe documente nu au fost dezvăluite, termenul-limită a fost depășit, iar numele unor supraviețuitori au fost făcute publice. Simțim că se joacă cu noi, dar nu vom renunța”, a spus aceasta.

În timp ce o parte a susținătorilor lui Trump pare să-și fi mutat atenția către alte subiecte, democrații din Congres cer acces la versiuni needitate ale documentelor și avertizează că, dacă vor prelua controlul Camerei Reprezentanților, vor emite citații inclusiv pentru Trump și alți lideri republicani.

O poveste care refuză să se încheie

Deși președintele insistă că este timpul pentru încheierea acestui capitol, dosarul Epstein continuă să producă efecte politice și sociale, potrivit BBC. Cu audieri iminente, posibile dezvăluiri suplimentare și presiune constantă din partea victimelor, această saga pare să aibă, încă, o viață proprie.

