Cum așteaptă craiovenii centralele pe gaze și voucherele pentru debranșare, în timp ce factura la căldură le arde buzunarele

În așteptarea aplicării soluțiilor promise de primărie pentru căldura Craiovei, reprezentanții asociațiilor de proprietari nu-și explică cum vor fi transformate PT-urile în centrale pe gaz și cum vor fi împărțite voucherele locatrilor.

Aceștia spun că transformarea punctelor termice (PT) în centrale termice de bloc/cvartal sau debranșarea individuală implică multă bătaie de cap. În primul rând, trebuie să se facă debranșarea legală de la sistemul centralizat, obținerea avizelor, proiectarea instalației de gaze/termice și montarea echipamentelor de către firme autorizate ANRE/ISCIR, urmată de recepție.

“Am auzit și eu că doamna primar a anunțat că anumite puncte termice vor deveni centrale pe gaz. Locatarii arondați celorlalte puncte termice care nu se pretează la transformare vor primi vouchere ca sā se debranşeze şi sa-si monteze centrale termice. Nu știu cum se va face cu aceaste vouchere. Eu în asociație am blocuri care s-au debranșat, de exemplu cinci scări de bloc sunt cu centrale. Așa, mai sunt blocuri în care mai am câte patru, cinci proprietari nedebranșați. Eu am înțeles că se fac PT-urile pe gaze, iar vouchere să se dea propreitarilor, dar din câte îmi aduc aminte au fost multe centrale pe gaz, dar nu au fost rentabile și le-au transformat în PT-uri pe termoficare. Va fi dificil de realizat, că oamenii își dau cu greu acordul. Trebuie să stai, să-i lămurești, să-i convingi. Nu știu cum vede doamna primar aceste modificări” spune președintele unei asociații de proprietari din cartierul Sărari.

Promisiuni

Într-adevăr, primarul Craiovei spunea în urmă cu câteva săptămâni că municipalitatea are două soluţii rapide pentru a rezolva problema agentului termic pentru locuitori: transformarea punctelor termice în centrale termice pe gaz pentru acele puncte unde numărul de abonaţi e compact, iar pentru alte puncte termice unde numărul de abonaţi nu e compact şi cheltuielile de transformarea punctelor termice în centrale pe gaz ar fi mai mari, se vor acorda vouchere în funcţie de venituri, astfel încât proprietarii să-şi poată monta centrale termice de apartament. Toate aceste investiţii se vor regăsi în proiectul de buget de anul acesta.

Președinte: „Nu cred că se va întâmpla așa ceva”

Asociațiile de proprietari sunt însă reticente și așteaptă mai înainte de toate să vadă proiectele administrației locale, adică negru pe alb.

„Nu cred că se va întâmpla așa ceva. Dacă într-adevăr au bani, să le dea oamenilor să pună centrale. Unii poate nu au, alții poate nu vor. Eu cred că este o cheltuială foarte mare să treacă punctele termice pe gaze. Pe termoficare a fost cel mai bine. Mulți proprietari și-au pus centrale pe gaze și poate stau și la 17 grade în casă, dar nu este bine.” , este de părere președintele unei asociații de proprietari din Craiovița Nouă.

Facturile la căldură le arde buzunarul

Proprietarii au alte probleme, unii dintre ei se plâng că și în această iarnă au plătit facturi mari la căldura distribuită din sistemul centralizat. Aceștia se plâng că au plătit, în aceste luni ale sezonului rece facturi destul de mari la căldură.

„Într-un apartament cu două camere în Nanterre, o singură persoană, calorifere cu repartitoare lăsate pe treapta 3 în dormitor , sufragerie și baie, la bucătărie închis pe zero, pentru luna noiembrie am plătit la întreținere 1.420 lei din care 1.200 lei numai căldura. Cum vă explicați? Pentru luna octombrie am plătit 680 de lei în condițiile în care caldura a fost după data de 20 (undeva la 10 zile). Am fost la Techem și au zis ca atât este factura de la Termo și să luăm legătura cu asociația că ei nu pot face nimic. Ei decât calculează în funcție de facturile care le vin de la Termo”, spune un craiovean.

Facturile la căldură au crescut semnificativ și în cazul altor craioveni.

“La un apartament cu două camere, în care nu locuiește nimeni mi-a venit întreținerea 614 de lei. În condițiile în care nu locuiește nimeni, este absurd. Pe ce, dacă nici căldura nu au dat?”, afirmă un alt locatar.

Proprietarii au fost surprinși neplăcut când au văzut listele de plată și sumele pe care le au de plătit în aceste luni de iarnă doar la căldură.