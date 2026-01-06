Un parior a mizat pe arestarea lui Maduro, iar acum este suspectat! Suma uriașă câștigată

Un bărbat a câștigat aproape jumătate de milion de dolari la pariuri, după ce a mizat pe arestarea președintelui Venezuelei chiar înainte ca informația să fie anunțată oficial. Asta a stârnit suspiciuni că cineva ar fi profitat de informații confidențiale legate de o operațiune a SUA, scrie BBC.

Pariurile plasate pe Polymarket, o platformă bazată pe criptomonede, privind ieșirea lui Nicolás Maduro de la putere până la finalul lunii ianuarie au crescut semnificativ în orele dinainte ca președintele Donald Trump să anunțe, sâmbătă, că liderul venezuelean se află în custodia Statelor Unite.

Însă, un cont care s-a înregistrat pe platformă recent și a deschis patru poziții, toate legate de Venezuela, a câștigat peste 436.000 de dolari (322.000 de lire sterline) dintr-un pariu inițial de 32.537 de dolari. Identitatea persoanei care a plasat pariul rămâne necunoscută. Contul anonim era asociat unui identificator blockchain format din litere și cifre.

Datele Polymarket arată că, vineri, 2 ianuarie, în cursul după-amiezii, probabilitatea estimată pentru plecarea lui Maduro de la putere era de doar 6,5%. Cu puțin înainte de miezul nopții, cota a urcat la 11%, iar în primele ore ale zilei de 3 ianuarie a crescut brusc, semn că pozițiile s-au modificat rapid chiar înainte ca Trump să posteze pe Truth Social că Maduro se află în custodia SUA.

Polymarket nu a răspuns solicitării jurnaliștilor pentru un punct de vedere.

Dennis Kelleher, director executiv al Better Markets, o organizație nonpartizană care militează pentru reforme financiare, a declarat pentru CBS, partenerul BBC din SUA: „Acest pariu are toate caracteristicile unei tranzacții bazate pe informații din interior”.

Alți câțiva utilizatori Polymarket au obținut, la rândul lor, câștiguri de zeci de mii de dolari din pariuri legate de capturarea lui Maduro. Iar autoritățile încep să acorde atenție situației.

