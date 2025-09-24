A murit Claudia Cardinale, legenda cinematografiei europene

Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari actrițe ale cinematografiei europene din anii 1960, a încetat din viață marți, 23 septembrie, la vârsta de 87 de ani, în localitatea Nemours, lângă Paris.

Potrivit impresarului ei, Laurent Savry, actrița a murit „înconjurată de copiii săi”.

Cine a fost Claudia Cardinale

Născută în Tunisia, la La Goulette, într-o familie de origine siciliană, pe 15 aprilie 1938.

A intrat în lumea filmului după ce a câștigat un concurs de frumusețe în 1957, „Most Beautiful Italian Girl in Tunisia”, premiul incluzând o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția.

A continuat cu roluri importante în filme memorabile: 8½ (Fellini), The Leopard (Visconti), Once Upon a Time in the West (Leone), The Pink Panther, printre altele.

Moștenirea lăsată

Impresarul ei a declarat: „Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate, atât în parcursul său de femeie, cât și de artistă.”, potrivit Reuters.

Claudia Cardinale a rămas un simbol al eleganței, al artei cinematografice și al independenței artistice, fiind apreciată nu doar pentru frumusețea și prezența ei pe ecran, ci și pentru rolurile complexe și colaborările cu unii dintre cei mai importanți regizori europeni.

Citește și: (VIDEO) Vâlcea: Incendiu la Conacul lui Maldăr din Măldărești. Monumentul istoric a fost salvat de pompieri