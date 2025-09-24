(VIDEO) Vâlcea: Incendiu la Conacul lui Maldăr din Măldărești. Monumentul istoric a fost salvat de pompieri

Un incendiu de proporții a izbucnit azi noapte, în apropierea Conacului lui Maldăr din localitatea Măldărești, județul Vâlcea. Conacul, o veche culă oltenească și monument istoric de mare valoare, a fost la un pas de a fi afectat de flăcări.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, apelul la 112 a fost făcut cu puțin timp în urmă. La fața locului au fost trimise forțe impresionante de intervenție:

6 autospeciale de stingere cu apă și spumă,

o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime,

o ambulanță SMURD.

La misiune au participat pompierii din cadrul Detașamentelor Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, precum și echipaje de la punctele de lucru Horezu și Bunești.

Flăcările au cuprins două anexe aflate în apropierea conacului – una de aproximativ 120 de metri pătrați și alta de 200 de metri pătrați. Ambele erau dotate cu panouri fotovoltaice, peste 120 fiind distruse în urma incendiului.

Intervenția rapidă și eforturile susținute ale pompierilor au dus la localizarea incendiului și la protejarea clădirii istorice și a celorlalte construcții din zonă. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

La această oră, pompierii acționează în continuare pentru lichidarea completă a focului și îndepărtarea efectelor produse de incendiu.

