Căldura craiovenilor sub semnul întrebării dacă nu vin bani de la guvern

Societatea care asigură căldura oraşului Craiova şi aburul tehnologic pentru Ford-Otosan este într-o situaţie financiară critică. Electrocentrale riscă să nu poată asigura căldura pentru populaţie, unităţi de învăţământ şi agenţi economici în această iarnă, din care motiv cere bani de la Guvern. Banii- 350.000.000 de lei ar urma să fie luaţi din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia executivului.
Pentru a-şi continu activitatea şi să se pregătească pentru sezonul rece, Electrocentrale Craiova SA are nevoie de bani. Suma necesară, mai precis 350.000 mii de lei ar urma să vină de la Guvern prin suplimentarea bugetului Ministerului Energiei (acţionar majoritar SE Craiova) pe anul 2025.
Executivul justifică alocarea prin necesitatea de a evita blocarea activității Electrocentrale Craiova, situație care ar afecta direct populația Craiovei și ar periclita producția Ford.
S-a împrumutat pentru certificatele de CO2
În ultimii ani, societatea are mari probleme: pierderi semnificative în sistemul de transport al agentului termic către oraş, cazane şi reţele învechite. În plus, s-a ales şi cu un credit de 350 milioane lei, contractat în 2024 de la Exim Banca Românească pentru achiziția certificatelor de CO₂, credit garantat cu ipotecă pe activele societății și care generează costuri suplimentare de zeci de milioane de lei anual. Compania nu a putut cumpăra anul trecut certificatele obligatorii de CO2, pe care a trebuit să le împrumute de la CE Oltenia. În acest sens, a luat un creditul de bancar, de 350 de milioane de lei, care este scadent peste câteva zile. Până acum, a plătit, cu totul, doar 75 de milioane de lei.
Ministerul Energiei spune că va supraveghea modul de utilizare a fondurilor, iar sumele rămase necheltuite trebuie returnate la Fondul de rezervă până la sfârșitul anului 2025
Stă cu mâna întinsă, dar a refuzat fondurile PNRR
Ciudat este faptul că societatea stă acum cu mâna întinsă la guvern ca să treacă iarna, în timp ce a dat cu piciorul fondurilor primite prin PNRR. După cum se ştie, centrala de la Craiova are peste 40 de ani, iar acum mai funcționează cu două blocuri energetice de 120/150 MW care produc energie electrică și termică în cogenerare și două cazane de abur industrial, care produc energie termică. SE primise bani de la Ministerul Energiei, prin PNRR, pentru a construi o centrală nouă pe gaze, în cogenerare de înaltă eficiență, de 295 MW, dar contractul de finanțare a fost reziliat la cererea societăţii, spunând că nu a depus nimeni ofertă să construiască această centrală, după două runde de licitație.