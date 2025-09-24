Căldura craiovenilor sub semnul întrebării dacă nu vin bani de la guvern

Societatea care asigură căldura oraşului Craiova şi aburul tehnologic pentru Ford-Otosan este într-o situaţie financiară critică. Electrocentrale riscă să nu poată asigura căldura pentru populaţie, unităţi de învăţământ şi agenţi economici în această iarnă, din care motiv cere bani de la Guvern. Banii- 350.000.000 de lei ar urma să fie luaţi din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia executivului.

Conductele care transportă agentul termic primar către punctele termice

Pentru a-şi continu activitatea şi să se pregătească pentru sezonul rece, Electrocentrale Craiova SA are nevoie de bani. Suma necesară, mai precis 350.000 mii de lei ar urma să vină de la Guvern prin suplimentarea bugetului Ministerului Energiei (acţionar majoritar SE Craiova) pe anul 2025.

Numai prin alocarea acestei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se asigură continuarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru cele peste 40.000 de apartamente, agenţi economici, instituţii publice, şcoli şi spital din Craiova precum şi pentru Ford Otosan, unul din cei mai producători şi exportatori din Romania”, se arată într-o nota de fundamentare a unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Energiei și pus în dezbatere publică pe 22 septembrie.

Conducte pentru transport agent tremic primar



Executivul justifică alocarea prin necesitatea de a evita blocarea activității Electrocentrale Craiova, situație care ar afecta direct populația Craiovei și ar periclita producția Ford.



„Această suplimentare va permite continuarea activităţii Societăţii Electrocentrale Craiova SA şi pregătirea acesteia pentru sezonul rece. Prin suplimentarea bugetului Ministerului Energiei pe anul 2025 cu suma solicitată se poate evita riscul blocării activităţii Societăţii Electrocentrale Craiova SA, având drept consecinţă directă, imposibilitatea asigurării alimentării cu energie termică a Municipiului Craiova, respectiv a producătorului Ford Otosan″, se menţionează înactul normativ.

S-a împrumutat pentru certificatele de CO2

În ultimii ani, societatea are mari probleme: pierderi semnificative în sistemul de transport al agentului termic către oraş, cazane şi reţele învechite. În plus, s-a ales şi cu un credit de 350 milioane lei, contractat în 2024 de la Exim Banca Românească pentru achiziția certificatelor de CO₂, credit garantat cu ipotecă pe activele societății și care generează costuri suplimentare de zeci de milioane de lei anual. Compania nu a putut cumpăra anul trecut certificatele obligatorii de CO2, pe care a trebuit să le împrumute de la CE Oltenia. În acest sens, a luat un creditul de bancar, de 350 de milioane de lei, care este scadent peste câteva zile. Până acum, a plătit, cu totul, doar 75 de milioane de lei.

Ministerul Energiei spune că va supraveghea modul de utilizare a fondurilor, iar sumele rămase necheltuite trebuie returnate la Fondul de rezervă până la sfârșitul anului 2025

„Exim Banca Romaneasca, în numele şi contul Statului, a acordat Societăţii Electrocentrale Craiova SA un credit în valoare de 350.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni (scadent la 30 septembrie 2025) pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de 990.000 certificate CO2 de la Complexul Energetic Oltenia SA”, se spune în actul normativ.

Stă cu mâna întinsă, dar a refuzat fondurile PNRR

Ciudat este faptul că societatea stă acum cu mâna întinsă la guvern ca să treacă iarna, în timp ce a dat cu piciorul fondurilor primite prin PNRR. După cum se ştie, centrala de la Craiova are peste 40 de ani, iar acum mai funcționează cu două blocuri energetice de 120/150 MW care produc energie electrică și termică în cogenerare și două cazane de abur industrial, care produc energie termică. SE primise bani de la Ministerul Energiei, prin PNRR, pentru a construi o centrală nouă pe gaze, în cogenerare de înaltă eficiență, de 295 MW, dar contractul de finanțare a fost reziliat la cererea societăţii, spunând că nu a depus nimeni ofertă să construiască această centrală, după două runde de licitație.