Marţi 13 - Ziua Informării Preventive, la nivelul județului Vâlcea

De Mariana BUTNARIU
Ghinionul poate fi prevenit! Fiţi prevăzători!
Data de 13 ianuarie 2026 reprezintă un prilej pentru pompierii vâlceni de a se afla din nou alături de cetăţeni. Vor face recomandări pentru protecţia în situaţii de urgenţă şi vor împărți materiale informative dedicate unor evenimente de referinţă.

Cu ocazia Zilei Informării Preventive, personalul inspecției de prevenire desfășoară acțiuni de informare preventivă în centrul municipiului și în cele două mari centre comerciale. Pompierii vor distribui pliante conținând măsuri importante de prevenire a situațiilor de urgență.

În intervalul orar 10:00 – 13:00, la sediile subunitățiilor de intervenție din județ, se va desfășura Ziua Porților Deschise.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

[email protected]

