-3.4 C
Craiova
luni, 12 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăPoliticaInternationalTrump afirmă că SUA vor cuceri Groenlanda „într-un fel sau altul”

Trump afirmă că SUA vor cuceri Groenlanda „într-un fel sau altul”

De Mariana BUTNARIU
Președintele Trump avertizează că Rusia și China ar putea prelua controlul
Președintele Trump avertizează că Rusia și China ar putea prelua controlul

La bordul Air Force One, președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite vor cuceri Groenlanda „într-un fel sau altul”. El a subliniat că dacă Washingtonul nu acționează, Rusia și China ar putea prelua controlul insulei.

Trump consideră că controlul Groenlandei, teritoriu danez bogat în minerale, este crucial pentru securitatea națională a SUA, în contextul intensificării activității militare ruse și chineze în Arctica.

„Dacă nu cucerim Groenlanda, Rusia sau China o vor face și nu voi permite ca acest lucru să se întâmple”, a afirmat Trump, deși niciuna dintre țări nu revendică insula.

Președintele a adăugat că ar fi deschis la un acord cu Groenlanda, dar a insistat că „într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”.

Reacții internaționale și context istoric

Danemarca și alți aliați europeni și-au exprimat șocul față de declarațiile lui Trump, potrivit France 24. Groenlanda, cu rol strategic între America de Nord și Arctica, găzduiește o bază militară americană din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Colonie daneză până în 1953, Groenlanda a obținut autonomie 26 de ani mai târziu și discută despre relaxarea legăturilor cu Danemarca. Majoritatea populației și a partidelor politice locale nu doresc controlul SUA și insistă că viitorul insulei trebuie decis de groenlandezi.

Trump a ironizat apărarea insulei: „Știți care este apărarea lor, două sănii trase de câini. Rusia și China au distrugătoare și submarine peste tot.”

Prim-ministrul Danemarcei a avertizat că orice tentativă americană de preluare prin forță ar distruge 80 de ani de legături de securitate transatlantice, însă Trump a răspuns:

„Dacă afectează NATO, afectează NATO. Dar Groenlanda are nevoie de noi mult mai mult decât avem noi nevoie de ei.”

Citește și: Doi tineri din Rovinari reținuți după ce au furat țigarete dintr-un supermarket

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA