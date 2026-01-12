Doi tineri din Rovinari reținuți după ce au furat țigarete dintr-un supermarket

Polițiștii din Rovinari au fost sesizați, ieri, de o angajată a unui supermarket situat pe strada Muncii despre furtul mai multor pachete de țigări, comis în timpul nopții. Din primele cercetări, a reieșit că doi tineri ar fi sustras 26 de pachete de țigări, de diferite mărci dintr-un magazin cu program non-stop. Valoarea prejudiciului se ridică la aproximativ 800 de lei,

Reținerea suspecților și măsuri legale

Polițiștii au identificat doi bărbați, de 21 și 23 de ani, ambii din Rovinari, bănuiți de comiterea faptei. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Parțial, prejudiciul a fost recuperat, iar în continuare cercetările se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

