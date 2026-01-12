Respirația unui copil de 13 ani depinde de o operație vitală

La doar 13 ani, Ioan Pienescu se confruntă cu o scolioză severă care îi pune viața în pericol. Deformarea accentuată a coloanei vertebrale a ajuns la un unghi Cobb de 51 de grade, comprimând plămânii și provocând dificultăți respiratorii progresive. Medicii de la Liv Hospital au stabilit că singura șansă a copilului este o intervenție chirurgicală complexă, cu costuri de 28.600 de euro, imposibil de suportat de familie.

Un istoric medical extrem de dificil

Ioan s-a născut prematur, la 32 de săptămâni, și a fost resuscitat imediat după naștere. Primele luni de viață au fost marcate de supraveghere medicală strictă și numeroase terapii.

La un an și 11 luni, copilul a suferit prima criză convulsivă severă și a fost diagnosticat cu encefalopatie epileptică Lennox-Gastaut, una dintre cele mai grave forme de epilepsie, care i-a afectat dezvoltarea cognitivă, corespunzând aproximativ unei vârste de doi ani.

Operație vitală, fără alternativă

Medicii sunt categorici: intervenția chirurgicală nu poate fi amânată. Dacă scolioza avansează, capacitatea pulmonară a copilului va scădea și riscurile vitale vor crește semnificativ.

Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o Inimă, declară:

„Ioan este un copil care a luptat pentru viață încă din prima zi. Operația de care are nevoie nu este opțională, ci vitală. Rolul nostru este să mobilizăm comunitatea și să oferim acestei familii o șansă reală.”

Mama copilului adaugă:

„Astăzi, nu cerem un miracol, ci șansa ca fiul nostru să poată respira fără durere și fără teamă. Orice sprijin înseamnă speranță și timp câștigat pentru copilul nostru.”

Apel public la solidaritate

Costurile medicale acumulate de-a lungul anilor au epuizat resursele familiei. Oricine dorește să ofere sprijin poate dona prin Asociația Salvează o Inimă:

Cod fiscal: 31015982

31015982 Cont RON: RO94RNCB0041182104010001

RO94RNCB0041182104010001 Cont EURO: RO67RNCB0041182104010002

RO67RNCB0041182104010002 Banca: BCR

BCR SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

RNCBROBUXXX Mențiune plată: IOAN PIENESCU

🔗 Donații online și detalii: https://salveazaoinima.ro/ioan-pienescu/

Fiecare gest contează. Fiecare donație îl apropie pe Ioan de șansa la o respirație mai ușoară și la o viață mai sigură.

