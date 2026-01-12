Minoră de 16 ani, dispărută din Corabia: Poliția solicită ajutorul cetățenilor

Polițiștii din Corabia desfășoară cercetări pentru găsirea unei minore, ASAN PRINTESA, de 16 ani, care a plecat voluntar de la domiciliul său și nu s-a mai întors.

Femeia a fost sesizată la data de 12 ianuarie 2026, în jurul orei 02:30, de către mama fetei. La momentul plecării, minora purta un capot maro, hanorac roșu, colanți și papuci albi.

Semnalmente:

Înălțime: aproximativ 1,60 m

Greutate: aproximativ 60 kg

Culoarea ochilor: căprui

Față ovală

Păr negru

Fără semne particulare

Apel către cetățeni

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea minorei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Poliția face apel la comunitate să contribuie la găsirea fetei și să ofere orice informație utilă pentru siguranța acesteia.

