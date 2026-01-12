Regatul Unit plătește despăgubiri „substanțiale” lui Abu Zubaydah, deținut la Guantanamo, pentru complicitate la tortură

Guvernul Regatului Unit a plătit despăgubiri „substanțiale” unui bărbat care a fost torturat de CIA și care rămâne deținut fără proces la închisoarea Guantanamo Bay, după aproape 20 de ani. Abu Zubaydah a fost primul prizonier supus tehnicilor controversate de „interogare îmbunătățită” ale CIA după atacurile din 11 septembrie 2001.

Complicitate britanică la tortură

Abu Zubaydah a fost tratat ca un „cobai” pentru tehnicile controversate de interogare ale SUA

Serviciile britanice MI5 și MI6 au transmis CIA întrebări care au fost folosite în timpul interogatoriilor lui Zubaydah, știind de maltratarea sa extremă. Zubaydah a intentat un proces împotriva Regatului Unit, acuzând serviciile de informații de complicitate la tortură. Cazul a fost soluționat prin plata unei despăgubiri financiare.

Situația actuală a lui Zubaydah

Desenele lui Zubaydah arată tortura la care a fost supus

Abu Zubaydah, un palestinian născut în Arabia Saudită, este deținut la Guantanamo Bay din 2006 fără acuzații sau condamnări, potrivit BBC. Este unul dintre cei 15 prizonieri rămași acolo, în ciuda multiplelor rapoarte și judecăți care au documentat maltratarea sa. Tortura aplicată includea înecuri simulate, închiderea în cutii în formă de sicriu și agresiune fizică, conform rapoartelor Senatului SUA.

Reacții și context internațional

Zubaydah a fost supus înecului simulat în mai multe rânduri

Profesorul Helen Duffy, consilier juridic pentru Zubaydah, a declarat că deși compensația este „semnificativă”, este insuficientă și a cerut eliberarea imediată a prizonierului. Dominic Grieve, fost președinte al anchetei parlamentare britanice asupra cazului, a subliniat că tratamentul lui Zubaydah a fost „pur și simplu greșit” și a calificat soluționarea financiară drept „foarte neobișnuită”.

Perspective și pași următori

Despăgubirea va permite lui Zubaydah să se întrețină după ce va fi eliberat, dar realizarea acestei libertăți depinde de SUA și aliații lor. Guvernul britanic nu a comentat detalii legate de MI6 și MI5, iar avocatul lui Zubaydah a subliniat că încălcările drepturilor sale continuă să fie o problemă actuală și nu doar una istorică.

