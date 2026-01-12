Ancheta penală asupra președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, deschisă de Departamentul de Justiție al SUA

Procurorii federali au deschis o anchetă penală asupra președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat acesta duminică. Powell a precizat că Departamentul de Justiție i-a trimis citații și a amenințat cu inculpare penală pentru mărturia oferită unei comisii senatoriale despre renovările clădirilor Rezervei Federale.

„Această anchetă este fără precedent și cred că a fost deschisă ca urmare a faptului că am refuzat să reduc ratele dobânzilor, în ciuda presiunii repetate din partea lui Donald Trump”, a spus Powell, potrivit BBC.

Contextul disputei dintre Powell și Trump

Donald Trump l-a nominalizat pe Powell pentru poziția de președinte al Fed în 2017 și l-a criticat constant pentru că nu a redus ratele dobânzilor atât de rapid pe cât și-ar fi dorit. În a doua jumătate a anului 2025, Fed a redus ratele dobânzilor de trei ori, în timp ce Trump a continuat să dea vina pe Powell și pe administrația Biden pentru inflație și costuri ridicate în SUA.

Powell a declarat că ancheta ar putea influența independența politicii monetare: „Este vorba despre posibilitatea ca Fed să stabilească ratele dobânzilor pe baza dovezilor și a condițiilor economice sau dacă politica monetară va fi dirijată prin presiune politică.”

Reacții politice

Senatorul republican Thom Tillis: se va opune nominalizării oricărui înlocuitor al lui Powell până la rezolvarea problemei juridice, subliniind că este în joc independența și credibilitatea Fed și a Departamentului de Justiție.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren: consideră că Trump ar intenționa să înlocuiască conducerea Fed cu o „marionetă” pentru a controla banca centrală.

Supravegherea anchetei

Ancheta va fi supravegheată de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Columbia, potrivit New York Times. Aceasta intervine într-un context în care Trump a încercat anterior să-l demită pe guvernatorul Fed Lisa Cook și a fost implicat în mai multe litigii cu adversari politici precum James Comey și Letitia James.

Powell a subliniat că respectă statul de drept și că nimeni, inclusiv președintele Rezervei Federale, nu este mai presus de lege, dar a atras atenția asupra presiunii politice fără precedent.

