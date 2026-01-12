(VIDEO) Dolj: 26 de cetățeni străini depistați încercând să intre ilegal în România, ascunși într-un camion

Polițiștii de frontieră din Calafat, în colaborare cu omologii bulgari, au depistat 26 de cetățeni străini care încercau să intre ilegal în România. Aceștia erau ascunși în compartimentul de marfă al unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, care circula pe ruta Turcia – România – Germania.

Cum s-a desfășurat operațiunea

Controlul a avut loc în parcarea din apropierea stației de taxare Calafat-Vidin. Conform documentelor de transport, camionul transporta grătare și plite electrice. La verificarea amănunțită a semiremorcii, polițiștii au descoperit mai multe persoane de origine afro-asiatică, ascunse printre mărfuri.

Din cercetări a reieșit că grupul era format din:

18 cetățeni sirieni

3 cetățeni iranieni

1 cetățean irakian

3 cetățeni marocani

1 cetățean egiptean

Predarea autorităților bulgare

În conformitate cu planul de cooperare dintre Poliția de Frontieră Română și cea Bulgară, șoferul turc, cei 26 de străini și mijlocul de transport au fost predați autorităților competente din Bulgaria pentru continuarea cercetărilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni de prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, pentru asigurarea securității frontierelor și gestionarea eficientă a fluxurilor migratorii.

