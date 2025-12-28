Vâlcea: Restricții de circulație la Horezu din cauza ninsorii și viscolului

4.4 C
De Mariana BUTNARIU
Astăzi, 28 decembrie, autoritățile locale din Horezu au decis restricționarea temporară a circulației pe drumul de acces către stațiunea Vârful Romani. Restricția se aplică pe strada Lungă, sectorul Păstrăvărie – zona turistică. Măsura a fost luată ca urmare a:

  • avertizărilor meteorologice emise pentru ninsori însoțite de viscol,
  • depunere de strat de zăpadă pe partea carosabilă.

La fața locului acționează trei echipaje de deszăpezire, alături de un echipaj de poliție, pentru a aplica restricțiile și pentru a asigura siguranța participanților la trafic. Până în acest moment, nu au fost înregistrate autoturisme sau persoane blocate în zona afectată.

Restricțiile vor rămâne în vigoare până la îmbunătățirea condițiilor meteo și redeschiderea drumului în condiții de siguranță. Autoritățile recomandă șoferilor să evite deplasările neesențiale și să respecte indicațiile echipajelor aflate în teren.

