Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române: pacienți cu arsuri transportați spre tratament în Belgia

O misiune umanitară deosebit de importantă a fost desfășurată ieri, de Forțele Aeriene Române. La solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, o aeronavă C-27 J Spartan, configurată pentru intervenții medicale, a decolat de pe Baza 90 Transport Aerian din Otopeni cu destinația Bacău și, ulterior, Bruxelles, în Belgia. Scopul acestei operațiuni a fost transportul de urgență a doi pacienți cu arsuri grave, care necesitau îngrijiri medicale de specialitate în străinătate.

Echipa medicală prezentă la bord a fost formată din specialiști ai Forțelor Aeriene Române și ai Spitalului Clinic de Urgență București. Aceștia au asigurat monitorizarea atentă a pacienților pe întreaga durată a zborului, garantând condiții optime pentru transportul medical. Intervenția a presupus pregătirea aeronavei în regim de urgență și coordonarea între diferitele autorități implicate, pentru ca pacienții să ajungă în siguranță la centrele medicale din Bruxelles.

Misiunea subliniază importanța colaborării dintre structurile militare și instituțiile medicale din România, precum și rolul crucial al Forțelor Aeriene în situații de urgență umanitară. Aeronava C-27 J Spartan, special echipată pentru transport medical, poate asigura intervenții rapide în cazuri complexe, oferind pacienților monitorizare continuă și tratamente esențiale pe durata zborului.

