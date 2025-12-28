Viața Moșilor Crăciun după sărbători

După un sezon de Crăciun aglomerat, Moșii din America se relaxează, dar magia nu se termină niciodată. Tim Connaghan, autoproclamatul Moș Crăciun vedetă al Americii, își ia o pauză binemeritată: prima oprire este o vacanță în Hawaii, urmată de o croazieră în Caraibe alături de alți Moși Crăciun, pentru a reflecta asupra sezonului și a pregăti idei pentru anul următor.

Rutina unui Moș Crăciun profesionist

Connaghan, în vârstă de 77 de ani, a petrecut ultimele săptămâni într-un tur de forță: ședințe foto, apariții la evenimente și întâlniri cu copiii. Pregătirea sa este minuțioasă: ondulat barba, machiaj discret, costume împodobite cu cristale Swarovski. Alimentația este atent monitorizată, pentru ca magia Crăciunului să nu fie afectată.

Magia Crăciunului la Times Square

Moș Crăciun i-a întâmpinat pe copii și părinții lor în holul spațios al hotelului Marriott Marquis din Manhattan, pe 15 decembrie

La hotelul Marriott Marquis din New York, Connaghan a primit copii cu dorințe și scrisori de Crăciun, potrivit CNN. Zâmbetele celor mici, îmbrățișările și momentele spontane fac parte din farmecul acestui rol. Cu fiecare întrebare despre sania și renii săi, Moșul aduce magie și bucurie, păstrând tradiția vie.

O carieră de aproape 60 de ani

Moș Crăciun și-a aplicat machiaj ușor în formă de clătită și fard de obraz înainte de o apariție pe 15 decembrie la New York

Cariera lui Connaghan a început în 1969. De atunci, a participat la parade, evenimente caritabile și show-uri televizate, inclusiv alături de Mariah Carey. Considerat „cel mai ocupat și mai activ Moș Crăciun din lume”, veteranul a creat un standard de profesionalism care inspiră întreaga industrie.

„Odată ce îl simți pe Moș Crăciun în inima ta, oricine poate fi Moș Crăciun”, spune Tim Connaghan, un veteran al circuitului Kriss Kringle, care luna aceasta i-a întâmpinat pe copii și pe părinții lor la Marriott Marquis din Manhattan

Diversitate și incluziune în lumea Moșilor

Industria Moșului Crăciun se schimbă. Tot mai multe femei, persoane LGBTQ și membri ai comunității de culoare își găsesc locul în această meserie. Genma Holmes, Doamnă Crăciun din Tennessee, a distribuit biciclete și cadouri copiilor nevoiași, iar organizațiile precum Frăția Internațională a Moșilor Crăciun cu Barbă Adevărată promovează instruirea și incluziunea.

Pregătiri pentru sezonul următor

Tim Connaghan, vedetă rock a lui Moș Crăciun, se autointitulează online „cel mai ocupat și mai activ Moș Crăciun din lume”

Chiar după Crăciun, Moșii și Doamnele Crăciun își continuă pregătirile: croaziere, școli și seminarii pentru perfecționarea meșteșugului, depozitarea costumelor și a recuzitei, dar și odihnă bine-meritată. Fiecare detaliu contează pentru ca, în sezonul următor, copiii să trăiască din nou bucuria Crăciunului.

Magia este pentru copii

James Kelly, președintele IBRBS, subliniază: „Când vezi zâmbetul pe fața unui copil, este cel mai minunat sentiment din lume.” Adevăratul scop al Moșilor Crăciun nu este faima sau costumele luxoase, ci magia și fericirea copiilor și familiilor.

