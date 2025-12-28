Alegeri parlamentare anticipate în Kosovo: Albin Kurti speră la o majoritate clară

Alegătorii din Kosovo sunt chemați duminică la alegeri parlamentare anticipate, într-un efort de a ieși din criza politică care afectează țara de peste zece luni. Alegerile au loc după ce parlamentul nu a reușit să formeze o coaliție sau să aleagă un guvern, în ciuda faptului că Vetevendosje (VV), partidul prim-ministrului în exercițiu Albin Kurti, a câștigat peste 42% din voturi în alegerile legislative din februarie 2025.

Kurti, considerat favorit, speră să obțină o majoritate absolută și să depășească pragul de 50%. În campania sa de două săptămâni, prim-ministrul în exercițiu a pus accent pe performanța economică a Kosovo, evidențiind creșterea PIB-ului de 4% și planurile guvernului de a acorda plăți de 100 de euro pensionarilor și familiilor cu copii mici până la sfârșitul anului.

Opoziția critică guvernul VV

Celelalte două partide principale, Partidul Democrat din Kosovo (PDK) și Liga Democratică din Kosovo (LDK), au atacat măsurile guvernamentale, calificându-le drept corupție electorală, și au criticat creșterea prețurilor la energie și stagnarea salariilor și pensiilor. Liderii opoziției au promis că, în cazul în care vor ajunge la guvernare, vor corecta aceste probleme și vor stimula dezvoltarea economică.

De asemenea, opoziția a criticat bilanțul diplomatic al lui Kurti, considerând că politica sa fermă față de minoritatea sârbă a afectat relațiile internaționale și a redus încrederea comunității internaționale în Kosovo.

Minoritatea și diaspora la vot

În total, peste două milioane de alegători sunt așteptați să voteze, inclusiv zeci de mii de kosovari înregistrați în străinătate, potrivit Politico.eu. Alegătorii trebuie să decidă și asupra celor 20 de locuri rezervate minorităților – dintre care 10 pentru sârbi, 4 pentru romi, aşkali și egipteni din Balcani, 3 pentru bosniaci, 2 pentru turci și 1 pentru gorani.

Ultimele alegeri au avut o prezență scăzută la vot, de doar 40,59%, iar duminică se speră ca participarea să fie mai mare, oferind Kosovo o șansă de stabilizare politică după un an dificil.

