Două persoane au murit și mii de gospodării afectate în Scandinavia din cauza furtunii de iarnă Johannes

O furtună de iarnă puternică, denumită Johannes, a lovit în ultimele zile Norvegia, Suedia și Finlanda, provocând pierderi de vieți omenești și întreruperi masive de electricitate. În Suedia, în orașul Sandviken, un bărbat a murit după ce a fost lovit de o creangă ruptă de vânt puternic, potrivit agenției TT.

Furtuna a adus vânturi cu intensitate comparabilă cu cele ale unui uragan, afectând peste jumătate din teritoriul Suediei, potrivit Sweden Herald. Temperaturile extrem de scăzute au agravat situația, provocând perturbări în trafic și transportul public. Aproximativ 40.000 de gospodării au rămas fără curent electric, iar mai multe conexiuni feroviare au fost anulate.

În Norvegia și Finlanda, vânturile puternice au dus la întreruperi de electricitate și la perturbări ale traficului aerian, lăsând mii de gospodării fără energie. Două avioane cu un total de peste 150 de persoane la bord au fost aruncate de pe pistă și au intrat într-un troian de zăpadă în Kittilä, Laponia finlandeză, relatează presa finlandeză.

Autoritățile au recomandat locuitorilor să evite deplasările neesențiale și să ia măsuri de precauție în fața condițiilor meteorologice extreme.

Echipele de intervenție lucrează pentru restabilirea energiei electrice, curățarea drumurilor și eliminarea pericolelor cauzate de crengi și copaci căzuți. Furtuna Johannes evidențiază vulnerabilitatea infrastructurii în fața evenimentelor meteorologice severe și importanța măsurilor preventive pe timp de iarna.

