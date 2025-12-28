Zelenski îl acuză pe Putin că este „omul războiului”, înaintea discuțiilor de pace cu Donald Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit pe Vladimir Putin un „om al războiului”, în urma celui mai amplu atac aerian rusesc asupra Kievului din acest an, cu doar câteva zile înaintea întâlnirii sale programate cu fostul președinte american Donald Trump, în Florida. Declarațiile vin într-un context tensionat, în care Ucraina încearcă să obțină garanții ferme de securitate în eventualitatea unui acord de pace.

„Putin nu vrea pace”

Vorbind în Halifax, Canada, alături de premierul Mark Carney, Zelenski a declarat că atacurile rusești desfășurate pe parcursul a aproape 10 ore demonstrează lipsa de voință a Kremlinului pentru o soluție diplomatică.

„Vrem pace. Și el este un om al războiului”, a spus liderul ucrainean, subliniind că bombardamentele asupra infrastructurii civile și energetice contrazic discursul oficial al Moscovei despre negocieri.

Atacul a ucis cel puțin două persoane și a rănit 44, inclusiv doi copii, potrivit autorităților locale. Peste 40% dintre clădirile rezidențiale din Kiev au rămas fără încălzire, în plină perioadă de temperaturi scăzute.

Ucraina cere garanții de securitate

În drum spre Statele Unite, Zelenski a declarat că întâlnirea cu Donald Trump este esențială pentru a obține un semnal clar privind garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic”, ca parte a oricărui acord de pace. Totodată, el a reiterat apelul pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, avertizând că țara nu dispune de suficiente sisteme pentru a respinge atacurile continue ale Rusiei.

„Sprijinul european este vital, dar nu avem suficiente sisteme suplimentare de apărare aeriană”, a afirmat Zelenski, potrivit CNN.

Sprijin canadian și tensiuni diplomatice

Vizita în Canada s-a încheiat cu un nou pachet de sprijin economic, în valoare de 2,5 miliarde de dolari canadieni. Potrivit unei surse guvernamentale, acest ajutor va permite și deblocarea unei tranșe suplimentare de 8,4 miliarde de dolari din partea Fondului Monetar Internațional.

Între timp, Trump a declarat că se așteaptă ca întâlnirea cu Zelenski „să meargă bine”, dar a avertizat că liderul ucrainean „nu are nimic până nu îl voi aproba”, subliniind caracterul imprevizibil al discuțiilor.

Războiul continuă, negocierile rămân fragile

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat într-o singură noapte 519 drone și 40 de rachete asupra Ucrainei, vizând în principal infrastructura energetică. Incendiile izbucnite în Kiev au dus la evacuarea unor clădiri rezidențiale și a unui azil de bătrâni.

Zelenski a transmis pe platforma X că, în timp ce diplomații ruși discută, „Kinjalurile și dronele Shahed vorbesc în numele lor”, sugerând că acțiunile militare definesc adevărata poziție a Kremlinului.

Concesii dificile și presiune internațională

Ucraina a propus un plan de pace în 20 de puncte, care include renunțarea la cererea de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate similare Articolului 5 și posibilitatea retragerii reciproce a trupelor din anumite zone ale Donbasului. Totuși, Kievul nu a primit încă un răspuns oficial din partea Moscovei.

Zelenski a avertizat că, dacă Rusia respinge planul, presiunea internațională va trebui intensificată. „Dacă poziția noastră este constructivă, iar Rusia refuză, înseamnă că presiunea nu este suficientă”, a spus el.

