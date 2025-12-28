(VIDEO) Fosta actriță copil din „Regele Leu”, înjunghiată mortal în New Jersey

Imani Smith, fosta actriță copil care a interpretat rolul tinerei Nala în celebrul musical „Regele Leu” de pe Broadway, a murit. Ea a fost găsită cu răni provocate de înjunghiere într-o locuință din Edison, statul New Jersey. Avea 26 de ani.

Potrivit Parchetului din comitatul Middlesex, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 911 pe 21 decembrie, puțin după ora 9:15, cu privire la o posibilă înjunghiere.

La sosirea poliției într-o reședință de pe Grove Avenue, Imani Smith a fost găsită cu multiple răni provocate de un obiect tăietor. Tânăra a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar Robert Wood Johnson, unde medicii au declarat decesul.

Suspectul, arestat pentru crimă de gradul întâi

În legătură cu moartea tinerei, autoritățile l-au arestat pe Jordan D. Jackson-Small, de 35 de ani, din Edison. Ancheta arată că suspectul o cunoștea pe victimă, iar incidentul este descris de procurori drept „un act de violență neașteptat”.

Jackson-Small se confruntă cu mai multe capete de acuzare, inclusiv crimă de gradul întâi și deținere ilegală a unei arme. Acesta este în prezent încarcerat la Centrul Corecțional pentru Adulți din comitatul Middlesex.

Tatăl lui Imani Smith a declarat că bărbatul arestat este tatăl copilului de trei ani al victimei.

O copilărie pe Broadway și o carieră promițătoare

Imani Smith a făcut parte din distribuția musicalului „Regele Leu” între anii 2011 și 2012, unul dintre cele mai longevive spectacole din istoria Broadway-ului, potrivit publicației Playbill.

Familia o descrie ca fiind o persoană talentată și plină de viață. „Avea toată viața înainte”, se arată într-o pagină GoFundMe creată de mătușa sa, care subliniază că Imani era „o adevărată artistă completă, cu o lumină specială”.

Comunitatea artistică, în doliu

Fosta actriță copil lasă în urmă un fiu de trei ani, părinții, doi frați mai mici și o comunitate extinsă de prieteni și apropiați. Campania de strângere de fonduri lansată în memoria sa a adunat deja peste 70.000 de dolari, semn al impactului pe care l-a avut asupra celor din jur.

