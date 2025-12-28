Nouă persoane arestate în Italia, suspectate că au strâns milioane de euro pentru Hamas

Autoritățile italiene au arestat nouă persoane suspectate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro pentru organizația Hamas, pe o perioadă de peste doi ani. Potrivit unui comunicat al poliției, fondurile ar fi fost colectate sub pretextul ajutorului umanitar destinat civililor palestinieni, însă o mare parte din bani ar fi ajuns, în realitate, la gruparea militantă.

Ancheta mai arată că autoritățile au confiscat active în valoare de peste 8 milioane de euro, în cadrul unei operațiuni desfășurate la nivel național.

Ancheta, declanșată după atacul din 7 octombrie

Investigația a fost demarată în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023, din sudul Israelului, potrivit BBC. Poliția antiteroristă italiană, împreună cu poliția financiară, a analizat mai multe rapoarte privind tranzacții financiare suspecte efectuate înainte de acel moment.

Conform anchetatorilor, a fost identificat un sistem complex de strângere de fonduri, cu sediul central la Genova și filiale active în Milano, prin care donațiile erau redirecționate către Hamas.

Peste 70% din bani, direcționați către aripa militară

Potrivit poliției, peste 71% din fondurile colectate ar fi fost transferate către vistieria Hamas, fiind utilizate pentru finanțarea aripii militare a organizației și pentru sprijinirea familiilor atentatorilor sinucigași sau ale persoanelor condamnate pentru terorism.

Suspecții sunt acuzați de finanțarea unor activități teroriste, infracțiune gravă conform legislației italiene și internaționale.

Un lider comunitar, printre suspecți

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a declarat că printre persoanele arestate se află și Mohammad Hannoun, președintele Asociației Palestiniene din Italia. Acesta a respins anterior acuzațiile, catalogându-le drept „o minciună”.

Într-o postare pe platforma X, Piantedosi a mulțumit forțelor de ordine pentru intervenție, subliniind totodată că prezumția de nevinovăție trebuie respectată până la o decizie definitivă a instanței.

Combaterea finanțării terorismului, prioritate pentru autorități

Cazul scoate în evidență dificultatea de a diferenția între ajutorul umanitar legitim și mecanismele ilegale de finanțare a organizațiilor extremiste. Autoritățile italiene afirmă că vor continua investigațiile pentru a preveni utilizarea structurilor caritabile în scopuri teroriste.

