(VIDEO) Salvatorii indonezieni caută un antrenor de fotbal spaniol și trei copii după scufundarea unei bărci turistice

Echipele de salvare din Indonezia au reluat căutările pentru un antrenor de fotbal spaniol și cei trei copii ai săi, dispăruți după ce o barcă de turism s-a scufundat vineri seara în apropierea insulei Padar, o destinație populară din Parcul Național Komodo.

Ambarcațiunea avea la bord 11 persoane – o familie de șase membri, patru membri ai echipajului și un ghid local – și se deplasa de la insula Komodo către Padar când a suferit o pană la motor, potrivit lui Fathur Rahman, șeful Biroului de Căutare și Salvare Maumere.

Supraviețuitori și persoane dispărute

Trei persoane au fost salvate de o barcă aflată în tranzit, iar alte patru au fost recuperate ulterior de echipele de intervenție. Printre supraviețuitori se află mama de origine spaniolă și una dintre fiicele sale.

Tatăl, doi fii și o altă fiică au fost dați dispăruți. Clubul spaniol Valencia CF a confirmat că printre victime se numără Fernando Martín, antrenor al echipei feminine de rezervă, și trei dintre copiii săi. Real Madrid CF a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe.

Căutări suspendate temporar din cauza vremii

Operațiunile de salvare au fost suspendate sâmbătă seara din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a vizibilității reduse, urmând să fie reluate duminică dimineață.

„Echipele noastre au cercetat apele din nordul insulei Padar până la lăsarea întunericului. Suntem hotărâți să găsim victimele”, a declarat Fathur Rahman.

Căutările se desfășoară pe o rază de aproximativ 9 kilometri în jurul locului unde s-a scufundat barca, zonă în care au fost găsite resturi ale ambarcațiunii.

Intervenție amplă pe mare

Operațiunea de salvare implică mai multe bărci gonflabile, o navă a marinei dotată cu echipament de scufundare și o navă specializată în căutare și salvare, cu sprijinul pescarilor și al localnicilor. Valurile de până la 2,5 metri și întunericul au îngreunat intervenția în primele ore după incident.

Supraviețuitorii au primit îngrijiri medicale la biroul portuar din Labuan Bajo, potrivit CNN.

Accidente frecvente în apele Indoneziei

Parcul Național Komodo, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, este renumit pentru peisajele sale spectaculoase, plajele sălbatice și dragonii Komodo, atrăgând anual mii de turiști.

Indonezia, arhipelag format din peste 17.000 de insule, se confruntă frecvent cu accidente maritime, pe fondul standardelor de siguranță precare și al supraaglomerării ambarcațiunilor.

