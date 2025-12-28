4.4 C
Dolj: O tânără de 19 ani este căutată de poliție și familie

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii din Băilești au fost sesizați, aseară, de către un bărbat, din localitate, că fiica sa, STELIAN IRINA, de 19 ani, a plecat în cursul serii de la locuința comună și nu a mai revenit.

Semnalmente:

  • înălţime 1,70 m,
  • greutate 60 de kg,
  • părul negru, lung și ondulat,
  • ochii căprui,
  • fața ovală.

La momentul plecării, tânăra era îmbrăcată cu o geacă de blană de culoare crem, blugi albaștri și ghete negre.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

