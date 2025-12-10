Trei minore dintr-un centru DGASPC Mehedinți, date dispărute în Drobeta-Turnu Severin

Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată, ieri, de un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți cu privire la dispariția a trei minore care ar fi părăsit un centru aflat în subordinea instituției și nu au mai revenit.
Cele trei fete dispărute sunt:
Milici Ionica Loredana – 15 ani
- Înălțime: 1,65 m
- Constituție: atletică
- Păr: lung, castaniu
- Ochi: căprui
Stuparu Valeria Florina – 16 ani
- Înălțime: 1,55 m
- Păr: scurt, castaniu
- Constituție: atletică
Gogonea Crina Violeta – 14 ani
- Înălțime: 1,65 m
- Constituție: corpolentă
- Păr: castaniu
- Ochi: căprui
Autoritățile solicită sprijinul populației pentru găsirea minorelor. Oricine poate oferi informații despre acestea este rugat să apeleze SNUAU 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.
Polițiștii continuă verificările în vederea depistării celor trei minore și clarificării situației.
