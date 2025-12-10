10.1 C
Craiova
miercuri, 10 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalTrei minore dintr-un centru DGASPC Mehedinți, date dispărute în Drobeta-Turnu Severin

Trei minore dintr-un centru DGASPC Mehedinți, date dispărute în Drobeta-Turnu Severin

De Mariana BUTNARIU
Persoanele care pot furniza informații cu privire la aceaste persoane sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112
Persoanele care pot furniza informații cu privire la aceaste persoane sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112

Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată, ieri, de un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți cu privire la dispariția a trei minore care ar fi părăsit un centru aflat în subordinea instituției și nu au mai revenit.

Cele trei fete dispărute sunt:

Milici Ionica Loredana – 15 ani

  • Înălțime: 1,65 m
  • Constituție: atletică
  • Păr: lung, castaniu
  • Ochi: căprui

Stuparu Valeria Florina – 16 ani

  • Înălțime: 1,55 m
  • Păr: scurt, castaniu
  • Constituție: atletică

Gogonea Crina Violeta – 14 ani

  • Înălțime: 1,65 m
  • Constituție: corpolentă
  • Păr: castaniu
  • Ochi: căprui

Autoritățile solicită sprijinul populației pentru găsirea minorelor. Oricine poate oferi informații despre acestea este rugat să apeleze SNUAU 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Polițiștii continuă verificările în vederea depistării celor trei minore și clarificării situației.

Citește și: Măsuri de ordine publică la meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, pe Stadionul „Ion Oblemenco”

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA