Trei minore dintr-un centru DGASPC Mehedinți, date dispărute în Drobeta-Turnu Severin

Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată, ieri, de un reprezentant al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți cu privire la dispariția a trei minore care ar fi părăsit un centru aflat în subordinea instituției și nu au mai revenit.

Cele trei fete dispărute sunt:

Milici Ionica Loredana – 15 ani

Înălțime: 1,65 m

Constituție: atletică

Păr: lung, castaniu

Ochi: căprui

Stuparu Valeria Florina – 16 ani

Înălțime: 1,55 m

Păr: scurt, castaniu

Constituție: atletică

Gogonea Crina Violeta – 14 ani

Înălțime: 1,65 m

Constituție: corpolentă

Păr: castaniu

Ochi: căprui

Autoritățile solicită sprijinul populației pentru găsirea minorelor. Oricine poate oferi informații despre acestea este rugat să apeleze SNUAU 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Polițiștii continuă verificările în vederea depistării celor trei minore și clarificării situației.

