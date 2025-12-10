Măsuri de ordine publică la meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga, pe Stadionul „Ion Oblemenco”

Joi, 11 decembrie 2025, începând cu ora 19:45, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova se va disputa partida dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga, în cadrul UEFA Conference League. Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, alături de celelalte instituții responsabile, va implementa măsuri speciale pentru siguranţa suporterilor și menținerea ordinii publice în municipiu.

Accesul spectatorilor în stadion va fi permis începând cu ora 17:45, realizându-se sub supravegherea forțelor de ordine și după efectuarea unui control riguros de către jandarmerie și firma de pază contractată de organizator. În zona centrală se va acționa în sistem integrat – jandarmerie, poliție și pompieri – pentru asigurarea unui climat de siguranță.

Recomandări pentru spectatori:

să sosească din timp la stadion pentru a evita aglomerația la porți;

să respecte indicațiile jandarmilor și să evite orice conflict;

să solicite sprijinul forțelor de ordine dacă observă fapte antisociale;

părinții să acorde o atenție sporită copiilor.

Jandarmeria reamintește că încercarea persoanelor aflate sub interdicția participării la meciuri de a intra în stadion constituie infracțiune, conform art. 31 alin. 1 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive.

Potrivit aceleiași legi, intrarea în stadion, paza vestiarelor, protecția arbitrilor și supravegherea publicului revin agenților societății de pază și protecție contractate de organizator.

Pentru prevenirea incidentelor, suporterilor li se recomandă:

să evite deplasarea în grupuri mari către și dinspre stadion;

să nu se implice în acte care pot tulbura ordinea publică;

să se delimiteze de orice comportament agresiv.

Sunt strict interzise introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, a materialelor pirotehnice, precum și afișarea de mesaje care incită la ură, discriminare sau violență.

Toate încălcările legislației în vigoare vor fi sancționate cu fermitate de către forțele de ordine.

Citește și: AJOFM Dolj reamintește obligațiile șomerilor indemnizați pentru evitarea debitării