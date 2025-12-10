AJOFM Dolj reamintește obligațiile șomerilor indemnizați pentru evitarea debitării

Persoanele aflate în plată au obligația de a anunța orice schimbare privind statutul lor, în termen de maximum 3 zile, pentru a evita crearea unor debite, potrivit AJOFM Dolj.

Conform art. 41 alin. 1 din Legea 76/2002, persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj trebuie:

Să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă.

Să comunice în termen de 3 zile orice modificare a condițiilor care au condus la acordarea drepturilor, precum: încadrarea în muncă; realizarea unor venituri lunare mai mari decât indicatorul social de referință (ISR) în vigoare; plecarea din țară pentru o perioadă de maximum 90 de zile; intrarea în concediu de maternitate sau de îngrijire a copilului.

Să participe la serviciile de stimulare a ocupării și la programele de formare profesională oferite de agenție.

Să caute activ un loc de muncă.

Să înștiințeze în scris AJOFM, în termen de 24 de ore, cu privire la apariția stării de incapacitate temporară de muncă, menționând datele de identificare ale medicului prescriptor și unitatea medicală în care acesta activează.

În situația în care incapacitatea temporară de muncă apare în zile declarate nelucrătoare, sau termenul de 24 de ore se împlinește într-o astfel de zi, beneficiarii indemnizației de șomaj au obligația de a informa agenția în prima zi lucrătoare.

Respectarea acestor obligații este esențială pentru menținerea dreptului la indemnizația de șomaj și pentru evitarea situațiilor în care sumele încasate necuvenit trebuie returnate.

