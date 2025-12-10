Atmosfera satului tradițional de sărbători, recreată la Casa Băniei din Craiova

Atmosfera autentică a satului tradițional din perioada sărbătorilor de iarnă va fi prezentată la Casa Băniei, vineri, 12 decembrie 2025, în intervalul 12:00 – 14:00. Evenimentul este organizat de Muzeul Olteniei Craiova, în parteneriat cu:

Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”,

Colegiul Național „Frații Buzești”,

Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj – Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”.

Cu acest prilej, vizitatorii vor putea descoperi, prin filme documentare și prezentări tematice:

costumul de sărbătoare purtat iarna în Oltenia,

măști tradiționale folosite la trecerea dintre ani,

masa tradițională din Ajunul Crăciunului.

Muzeografii Secției de Etnografie vor susține o introducere amplă despre originea colindelor și rânduielile specifice iernii în satul oltenesc.

Creșterea interesului tinerilor pentru patrimoniul cultural

Atmosfera va fi completată de elevii Colegiului Național „Frații Buzești”, coordonați de prof. Maria Nicoleta Cismaru, care vor prezenta colinde, costume tradiționale și recuzită specifică: stea, clopoței, buhai, bici și măști.

De asemenea, Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”, dirijat de Protodiacon lector dr. Victor Șapcă, va oferi un program de colinde cu specific creștin-ortodox.

Pentru a întregi tabloul tradițiilor de iarnă, Ansamblul de dans popular „Maria Tănase”, coordonat de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj, va prezenta jocul ritualic „Capra”, alături de alte dansuri și obiceiuri populare caracteristice perioadei.

Toate aceste momente vor fi prezentate vizitatorilor Secției de Etnografie, aflați la Târgul de Crăciun organizat de Primăria Municipiului Craiova, și vor fi filmate și popularizate pentru tinerii interesați de tradițiile satului de altădată.

Proiectul urmărește:

creșterea interesului tinerilor pentru patrimoniul cultural,

realizarea unui material documentar video,

consolidarea parteneriatelor interinstituționale,

sporirea vizibilității instituțiilor culturale implicate.

Citește și: Vâlcea: Muniție interzisă descoperită la domiciliul unui bărbat din Vaideeni