Vâlcea: Muniție interzisă descoperită la domiciliul unui bărbat din Vaideeni

De Mariana BUTNARIU
Muniție descoperită la Vaideeni
Muniție descoperită la Vaideeni

Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat, ieri, un control la domiciliul unui bărbat de 72 de ani din comuna Vaideeni, pentru a verifica modul de păstrare și asigurare a securității armelor și munițiilor.

Polițiștii au identificat 16 cartușe letale cu glonț, calibrul 5,6 mm, nepercutate, muniție interzisă la deținere, destinată armelor de tir sportiv cu glonț.

În urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul este deținător legal a două arme letale – una de vânătoare și una de tir sportiv cu glonț – precum și a două arme neletale de autoapărare.

Pentru continuarea cercetărilor, polițiștii au ridicat muniția găsită și au întocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Urmează ca la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

