Percheziții ale polițiștilor mehedințeni în Ilfov și Călărași. 800 kg de tutun neaccizat, confiscate

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au efectuat, ieri, șase percheziții domiciliare în județele Ilfov și Călărași, la locuințele unor persoane bănuite de comercializarea ilegală de tutun de fumat.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate aproximativ 800 de kilograme de tutun de fumat, neaccizat, neetichetat conform legislației, cu o valoare a accizelor de 493.944,7 lei.

Modul de operare și suspecții

Din cercetări a rezultat că doi bărbați și o femeie, cu vârste de 26, 29 și 25 de ani, ar fi deținut și ulterior comercializat tutun de fumat prin intermediul unei firme de curierat, peste limita cantitativă legală, pe parcursul anului curent.

Cei doi bărbați au fost conduși la sediul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți. În baza probatoriului administrat, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați astăzi, 10 decembrie, procurorului cu propuneri legale.

Sprijin în operațiune

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor:

serviciilor de combatere a criminalității organizate din Ilfov și Călărași,

jandarmilor din Inspectoratele de Jandarmi Județene Ilfov și Călărași, demonstrând colaborarea interjudețeană în combaterea contrabandei și a infracțiunilor economice.

