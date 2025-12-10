(VIDEO) Tânăr reținut după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului în județul Olt

Polițiștii din Corabia, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, au reținut, ieri, un tânăr de 32 de ani, din comuna Tia Mare, cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie, în jurul orei 23:00, polițiștii au oprit pentru control pe DJ 642 un autoturism condus de tânărul respectiv. La testarea cu aparatul etilotest, acesta a indicat 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care conducătorul auto a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice necesare stabilirii alcoolemiei exacte.

Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au relevat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru faptele comise, cercetările fiind în curs pentru clarificarea situației de fapt.

La data de 9 decembrie, sub supravegherea procurorului de caz, pe numele tânărului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Siguranța rutieră, prioritate pentru IPJ Olt

Inspectoratul de Poliție Județean Olt atrage atenția că iresponsabilitatea la volan, conducerea sub influența alcoolului, pune în pericol atât viața conducătorilor auto, cât și a celorlalți participanți la trafic.

IPJ Olt anunță că va continua să adapteze permanent acțiunile de prevenire și control rutier, urmărind creșterea gradului de siguranță și responsabilizarea șoferilor pe drumurile publice.

